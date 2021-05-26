Gazprom’dan Türkiye açıklaması: Yeniden başladı
Interfax haber ajansının haberine göre, Gazprom bakımın ardından Mavi Akım üzerinden Türkiye'ye gaz sevkiyatına yeniden başladı.
Gazprom 12 Mayıs'ta planlı bakım çalışması nedeniyle gazı kesmişti. Bakımın 27 Mayıs'a kadar sürmesi bekleniyordu.
Konuya ilişkin şirket tarafından dün yapılan açıklama Interfax haber ajansında yer aldı. Rusya'nın doğalgaz ihracat tekeli Gazprom Mavi Akım boru hattı üzerinden Türkiye'ye gaz sevkiyatına tekrar başladı.
TÜRKİYE’YE SATIŞ REKABETÇİ
Gazprom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yelena Burmistrova, geçtiğimiz günlerde, Rus gazının Türkiye'ye satışının rekabetçi olduğuna belirtmişti. Gaz arzında ise geçen yıla göre büyük bir artış gözlemlendiğini kaydetmişti.
Burmistrova, “Kimseyle kavga etmek niyetinde değiliz, bu yılın ilk çeyreğinin başarılı sonuçlarının da gösterdiği gibi, rekabet etmek istiyoruz. Gaz tedarikinde düşüş olduğunu söylemek doğru değil, çünkü artış var, hem de geçen yıla göre büyük bir artış” ifadesini kullanmıştı.
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