Gazze’den İsrail’e yapılan roket saldırısında 3 kişi yaralandı

12 Mayıs 2021 Çarşamba, 19:54

Gazze Şeridi’nden İsrail’e yapılan roket saldırısında, roketlerden birinin Sderot’ta bulunan bir eve isabet etmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Aşkelon’da ise roketlerden biri bir binaya isabet etti.