Gazze’den İsrail’e yapılan roket saldırısında 3 kişi yaralandı

İsrail'in Mescidi Aksa'ya saldırmasının ardından gerilim artıyor. Gazze Şeridi'nden İsrail'e atılan roketler bir eve isabet etti.

İHA
12 Mayıs 2021 Çarşamba, 19:54
Gazze’den İsrail’e yapılan roket saldırısında 3 kişi yaralandı
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Gazze Şeridi’nden İsrail’e yapılan roket saldırısında, roketlerden birinin Sderot’ta bulunan bir eve isabet etmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Aşkelon’da ise roketlerden biri bir binaya isabet etti.


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