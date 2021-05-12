Gazze’den İsrail’e yapılan roket saldırısında 3 kişi yaralandı
İsrail'in Mescidi Aksa'ya saldırmasının ardından gerilim artıyor. Gazze Şeridi'nden İsrail'e atılan roketler bir eve isabet etti.
Gazze Şeridi’nden İsrail’e yapılan roket saldırısında, roketlerden birinin Sderot’ta bulunan bir eve isabet etmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Aşkelon’da ise roketlerden biri bir binaya isabet etti.
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