Gebze'de, palet fabrikasında yangın
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, palet fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
Yangın, gece yarısı Gebze ilçesindeki bir palet fabrikasında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangından yükselen dumanı görenler itfaiyeye haber verdi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler gökyüzünü aydınlatırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.
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