Gece kombi kapatmak tasarruf sağlamaz: Neler yapılmalı uzmanı anlattı

27 Kasım 2020 Cuma, 15:33

Doğru bilinen yanlışların doğalgaz tüketimini artırdığını belirten Üçay Mühendislik Genel Koordinatörü Özgür Şahin, “Artan tüketim doğrudan faturalara yansıyor ve faturalar yüksek geliyor. Ödenen yüksek tutarlara rağmen evler yeterince ısıtılamıyor. Oysaki alınacak bazı tedbirler ile hem faturaları düşürmek hem de konforu yükseltmek mümkündür.” dedi. Özgür Şahin, ısınma giderlerini azaltacak ve faturaları düşürecek pratik bilgiler paylaştı.

Vatandaşların en çok merak ettiği “Kombi geceleri kapatılmalı mıdır?” sorusuna da açıklık getirdi ve şunları söyledi:

“Kombiyi kapatıp sabah açmak hiçbir şekilde tasarruf sağlamaz. Gece kombi kapatıldığında mekanın taban, tavan ve duvarları sabaha kadar soğur. Sabah mekanın ısıtılması için kombinin derecesi artırılır ve kombi 2 kat daha fazla çalışır. Böylece gece yapılan tasarruf boşa gider. Bu sebeple doğru olan kombiyi gece kısmaktır.”

DIŞARI ÇIKARKEN KOMBİ KAPATILMALI MIDIR?

Kombinin ayarları ile sık sık oynanmaması gerektiğini belirten Özgür Şahin, “Havaların soğumaya başlamasıyla açılan kombi havaların ısınmasıyla kapatılmalıdır. Bu uzun süreçte kombinin kapatılacağı zamanlar da vardır. 1 günden fazla dışarı çıkılacaksa kombi kapatılabilir. 2 -3 saatliğine dışarı çıkan birisinin kombiyi kapatması yanlış bir harekettir” dedi.

KOMBİ BAKIMI TASARRUFU ETKİLER Mİ?

Kombi ve radyatör bakımının da tasarrufu etkileyen faktörlerden biri olduğunun altını çizen Şahin, “Kombi bakımı ve radyatörlerin temizliği tasarrufu etkilemektedir. Düzenli bakımı yapılmayan kombiler ve kombi tesisatı randımanlı çalışmadığı gibi verimi de düşük olur. Periyodik bakımların yapılması kombinin verimini yükseltir ve tasarruf sağlar. Ayrıca kombinin ömrünü de uzatır. Bakımsız kombiler yüksek miktarda tüketim yaparken istenen faydayı da sağlayamaz. Radyatörler içerisinde tıkanmaya neden olan tortu ve kireçler de temizlenmelidir. Temizlik yapılmayan peteklerde bazı bölgelerde ısınma gerçekleşmez. Bu da kalorifer sistemini daha fazla çalışmaya teşvik eder. Tüm işlemler yetkili servislerce yapılmalıdır.” bilgilerini paylaştı.