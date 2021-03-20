Gece saatlerinde baskın kararla Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı
Gece saatlerinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı.
İstanbul Sözleşmesi’nin gece yarısı Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla kaldırılması şoke etti. Yurttaşlar tepkilerini sosyal medyada gösterdi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nden ilk tepki: "Geri getireceğiz"
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen Twitter hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
Eski CHP Milletvekili Muherrem İnce de açıklama sonrası açıklamalarda bulundu:
Karar sonrası hükümet tarafından da açıklamalar geldi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun:
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk:
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ NEDİR?
İstanbul Sözleşmesi uluslararası hukukta, şiddetin kadın erkek eşitsizliğinin ve kadınlara karşı yapılan ayrımcılığın bir sonucu olduğunun vurgulandığı ilk sözleşmedir.
İstanbul Sözleşmesi fiziksel, cinsel, ekonomik ve duygusal şiddet her tür şiddetle mücadele konusunda “Önleme, Koruma, Kovuşturma ve Destek Politikalarından” oluşan dört temel yaklaşım içeren ilk sözleşmesidir.
İstanbul Sözleşmesi, aynı zamanda şiddetle mücadelede bağımsız bir izleme mekanizması bulunan ve yaptırım gücü olan bağlayıcı ilk sözleşmedir.
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