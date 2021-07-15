Gece yarısı TRT ataması: SETA, her yerde

15 Temmuz 2021 Perşembe, 02:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TRT’de yaptığı atamalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürlüğü’yle birlikte TÜRKSAT’ta da görev yürüten ve çift maaş aldığını itiraf eden İbrahim Eren’in görev süresi sona erdi. Genel Müdürlüğe daha önce SETA’da Siyaset Araştırmacısı olarak çalışan ve aynı zamanda Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı olan Mehmet Zahid Sobacı atandı. Sobacı’nın Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığı zamanında gazetemize çok sayıda ilan kesme cezası verilmişti. Sobacı, konuyla ilgili gazetemizde çıkan tepki yazılarının “ısmarlama” olduğunu iddia etmişti. Eleştirel habercilik yapan gazetelere kesilen cezaları da savunan Sobacı “Hiçbir gazetenin devletten aldığı parayla devlet kurumlarını aşağılamasına izin vermeyiz” açıklamasını yapmıştı. TRT Yönetim Kurulu Başkanlığı’na da Prof. Dr. Ahmet Albayrak getirildi.

SETA’DAN ATAMALAR

Yönetim kurulu üyeliklerine İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un da üyesi olduğu SETA’dan çok sayıda ismin atanması dikkat çekti. Sabah yazarı ve “çözüm süreci”nin akil insanlarından Hilal Kaplan yeni yönetim kurulu üyelerinden biri oldu. Bir başka Sabah yazarı, Daily Sabah’ın Yayın Koordinatörü, SETA araştırmacısı ve Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu Meryem İlayda Atlas Çetin de TRT’ye atandı. Atanan isimlerden bir diğeri de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in oğlu Doç. Dr. Oğuzhan Bilgin oldu. Ayrıca, SETA Araştırmacısı ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Veysel Kurt, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü personeli Oğuz Göksu, İletişim Başkanlığı Medya Koordinatörü Mücahid Eker ve Atakan Yılmaz da yönetime getirildi.

TEPKİ YAĞDI

Atama kararlarının ardından siyasilerden ve yurttaşlardan sosyal medyada çok sayıda tepki geldi. CHP Grupbaşkanvekili Engin Özkoç, “Hilal Kaplan TRT yönetimine atanmış. Okluk’ta yazlık saray yapılmasını canla başla savunmasından anlamalıydık. Millet bu sarayzadelere gerekli cevabı sandıkta verecek” derken, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da “15 Temmuz’un köşe taşları Ergenekon ve Balyoz Kumpaslarıyla döşendi. Vatanseverler hapisle tasfiye edildi, Fethullahçılara yol açıldı. O kumpasların en önemli destekçilerinden Hilal Kaplan, 15 Temmuz’un yıldönümünde TRT’ye atandı. Tarih bunu da yazar” paylaşımını yaptı. İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Taylan Yıldız da “Netflix yönetim kuruluna Hilal Kaplan atansa üyeliğimi iptal ederim ama TRT üyeliğimi iptal edemiyorum. Yılda 100 TL veriyorum zorunlu. Siz de veriyorsunuz” ifadelerini kullandı.