Gecekondu ve çiçekli kadın resimleri ile tanınan İmren Erşen, "Kadınlarda yaşama sevinci var"

08 Nisan 2021 Perşembe, 04:00

Salgın döneminde sanal sergilere katılan, son günlerde de Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenleyeceği bir sanat merkezi için çalışmalar yapan İmren Erşen, resmine ilişkin sorularımızı yanıtladı:

- Eşref Üren’in öğrencisi olarak tanınırsınız. Üretici gücünüze ondan kalan sanatsal kalıtı sorsak...

Eşref Üren’in kişi olarak sebatkâr sonsuz sanat sevgisi ve saygısı ile çalışma gücü, beni gerçekten etkilemiştir. Sabah gözünü açtığı zaman ilk baktığı şey gökyüzüdür. Bu beni çok etkilemiştir. Hayatındaki tüm güçlüklere rağmen yaşama sevinci ve doğa sevgisini asla terk etmemiştir. Benim doğaya bakışımda bunlar etkili olmuştur.

- Resimlerinizde küçücük yaşamların tüttüğü küçücük evler görüyoruz.

Gecekondular ve onların yaşamları benim evlerimi canlı hale getiriyor. Yoksul iken de yaşama sevinci olabileceğini görüyorum, çalışmalarımda onlardaki dinamizmi, renkliliği ve birbirleri arasındaki ilişkileri simgeleştirmeye çalışıyorum.

- Çiçekli kadınlarınız da var...

Başlarında çiçek olan genç, yaşlı ve tüm yaşlardaki bu kadınlarda da yaşama sevinci, doğa sevgisi var. Renk coşkuları müthiş.