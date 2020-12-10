Geçim derdi katlanarak artıyor: Faturasını ödeyemeyen 3.2 milyon abonenin elektrik ve gazı kesildi

Covid-19 salgını nedeniyle milyonlarca yurttaş eve kapandı ve işinden oldu. Ekonomik olarak temel ihtiyaçlarını da karşılayamaz duruma düştü. Yılın ilk 9 ayında 2.6 milyon elektrik, 600 bin abonenin ise doğalgazı kesildi.

cumhuriyet.com.tr
10 Aralık 2020 Perşembe, 09:34
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Salgının etkisiyle yurttaşın geçim derdi katlanarak arttı. Yüz binlerce çalışanın kısa çalışma ödeneğine ya da ücretsiz izine yönlendirilmesi aileleri  temel ihtiyaçlarını karşılayamaz durumu düşürdü. Sözcü Gazetesi'nden Ali Ekber Ertürk, milyonlarca işsiz ise salgında tamamen çaresiz kaldığını aktardığı haberinin detayı şöyle: Bu yılın ilk 9 ayında 2.6 milyon elektrik, 600 bin doğalgaz abonesi, faturalarını zamanında ödeyemedi. Toplam 3 milyon 200 bin abonenin elektrik ve doğalgazı kesildi.

BAKAN SORU ÖNERGESİNİ YANITLADI 

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın soru önergesini yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2020'nin Ocak-Eylül aylarında gönderilen 269 milyon 203 bin 49 elektrik faturasından, yüzde 0.95'inin (yaklaşık 2.6 milyon); 128 milyon 809 bin 427 doğalgaz faturasından da yüzde 0.46'sının (yaklaşık 600 bin) zamanında ödenmediğini ve bu abonelere “geçici kesinti” uygulandığını açıkladı.

Dönmez, “Mevzuat kapsamında yükümlülüklerini yerine getiren bütün abonelere tekrar elektrik ve doğalgaz arzı sağlanmıştır” dedi. Önergesine verilen yanıtı değerlendiren CHP'li Erkan Aydın, Türkiye genelinde elektrik ve doğalgaz faturalarının ödenemeyerek kesilmesinin ekonominin geldiği  geldiği noktayı gözler önüne serdiğine dikkat çekti.


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