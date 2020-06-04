Geçiş garantilerinde dolardan Avro'ya geçiliyor

04 Haziran 2020 Perşembe, 09:46

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü, 163 kilometre uzunluğundaki Aydın-Denizli Otoyolu’nun yapım ve işletmesi için 11 Haziran’da ihale yapacak.Aydın-Denizli otoyolu için daha önce iki kez ihaleye çıkılmıştı. Proje için öngörülen koşullar oluşmadığı için süreç tamamlanamamıştı.

Projeye, yerli ve yabancı firmalar ilgi gösteriyor. Çinli şirketlerin projeyi çok daha yakından takip ettikleri belirtiliyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü, YİD yöntemiyle hayata geçirilen Yavuz Sultan Selim, Kuzey Marmara, Osmangazi ve İstanbul-İzmir köprü ve otoyollarında “dolar” üzerinden araç geçiş garantisi verdi. Dolar, hızlı bir artış gösterdi. Devletin, garanti ödemelerinde yükü ağırlaştı.

Habertürk'ün heberine göre, son dönemde yeni projelerde dolar yerine Avro tercih ediliyor. 1915 Çanakkale Köprüsü, Ankara-Niğde otoyolunun ardından Aydın-Denizli projesinde de araç geçiş garantisi ödemeleri Avro üzerinden hesaplanacak. Bu kapsamda izleyen günlerde gündeme gelecek diğer projelerin ihalelerinin de Avro üzerinden yapılması bekleniyor.