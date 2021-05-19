Geçmişin misafirleri

19 Mayıs 2021 Çarşamba, 00:01

Aykut Karlı’nın genel olarak diğer kitaplarında da geçmişle bağlarını hiç koparmadığına tanık oldum. Onun için geçmiş her zaman yaşanılan bir zaman dilimi gibi. Misafir Öyküler (Karina Yayınevi) kitabında da misafir olarak yer verdiği ben ve diğer arkadaşlarımın öykülerinde; hem bizleri geçmişe götürdü hem de geçmişi geleceğe taşıdı.

Kitabı, yalın, kimi zaman hüzün, kimi zaman neşe, heyecan ve kimi zaman da iç dünyamızla baş başa kaldığımız öykülerden oluşuyor. Bir yoğun bakım hemşiresi olan yazar Aykut Karlı; tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce can kaybına neden olan pandemi döneminde, kitabını; hayallerini gerçekleştiremeden aramızdan ayrılan şiddet mağduru kadınlarımız ve sağlık çalışanlarımıza ithaf ediyor.