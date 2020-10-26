Gedik Filarmoni'den Cumhuriyet Bayramı özel konseri

26 Ekim 2020 Pazartesi, 12:02

Gedik Filarmoni Orkestrası ile Cemal Reşit Rey Konser Salonu (CRR) tarafından ortaklaşa düzenlenen Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri 29 Ekim Perşembe günü izleyicyle buluşacak.

Verdiği siparişlerle Türk bestecilerin eserlerinin ilk seslendirişlerini yapan Gedik Filarmoni Orkestrası bu özel konser programında iki Dünya Prömiyeri seslendirirken Ulvi Cemal Erkin’in Sinfonietta eserini de tekrar sanatseverlere yorumlayacak. Cumhuriyetimizin ilk dönem ve günümüz yaratılarının bir arada sunulduğu konseri Orkestra Şefi Orhun Orhon yönetirken, saat 18.00 ve 20.00 olmak üzere iki set halinde gerçekleşecek konserin solisti Anadolu Nefesli Beşlisi.

MAHİR CETİZ’İN BİR ESERİ GEDİK FİLARMONİ’DE YORUMLANACAK

Konser programında Memphis Üniversitesi’nde Profesör olarak çalışmalarını sürdüren Mahir Cetiz’in (üstte) "Aydınlığın Çağrısı" adlı eserinin Dünya Prömiyeri gerçekleştirilecek. Yaylı Çalgılar Orkestrası için yazılmış eseri besteci şu şekilde tanımlıyor “benim için çok özel bir eylem oluyor bu eseri yazmak; bir bakıma, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 97’nci yıl dönümünden 1923’teki kuruluş zamanına uzanmaya çalışıyorum aslında bu müzik ile. Yaşamadığım ama yaşamıma kök olmuş o zamana uzanmak eylemi; idealize etmek veya herhangi bir ideolojiyi yüksek sesle tekrar etmekten ziyade, doğduğum topraklardaki büyük ailemin geçmişi ile diyalog kurmak adına bir “uzanma” eylemi.”

CEM OSLU’NUN 'YOLCULUK' ADLI ESERİNİN SOLİSTİ ANADOLU NEFESLİ BEŞLİSİ

Konserde Berklee College of Music’de aldığı eğitim sonrası Los Angeles’ta çalışmalarını sürdüren Cem Oslu’nun (üstte) Üflemeli Beşli, Yaylı Çalgılar Orkestrası ve Vurmalı Çalgılar için yazdığı "Yolculuk" adlı eserin de Dünya Prömiyeri yapılacak. Besteci daha önce yapmadığı bir formu deneyerek, savaş zamanında geçen, müziğin ve sevginin hayat zorlaştıkça artan değerini konu alan bir hikâyenin üzerine oluşturduğu bir süit formu yaratmayı hedeflemiş. Anadolu Nefesli Beşlisi’nin (altta) dinamik yorumunu çağdaş müzik üzerine değerli çalışmaları bulunan başarılı Orkestra Şefi Orhun Orhon yönetecek.

ULVİ CEMAL ERKİN’İN 'SİNFONİETTA'SI İLE GEÇMİŞE SAYGI DURUŞU

Ulvi Cemal Erkin’in "Sinfonietta"sını bir saygı duruşu niteliğinde programa konumlandırdıklarını ifade eden Gedik Sanat Genel Sanat Yönetmeni Caner Akgün, kurguladıkları programda içinden geçtiğimiz değişen ve dönüşen süreçte geçmiş ile günümüz arasında kurduğumuz köprülerin öneminin altını çizmek istediklerini belirtti.

Şef Orhun Orhon.

PROGRAM

MAHİR CETİZ (1977)

“Aydınlığın Çağrısı” – Dünya Prömiyeri

(Yaylı Orkestra için)

•

CEM OSLU (1992)

“Yolculuk” – Dünya Prömiyeri

(Üflemeli Beşli, Yaylı Orkestra ve Vurmalı Çalgılar için)

•

ULVİ CEMAL ERKİN (1906-1972)

“Sinfonietta”

(Yaylı Orkestra için)





29 Ekim 2020 Perşembe

CRR Konser Salonu

18.00 & 20.00