Gedik Sanat'tan yeni online proje: 'Kaynaşma'

11 Ağustos 2020 Salı, 16:04

Gedik Sanat yeni bir online proje ile gündemde: "Kaynaşma" ("Fusion"). Günümüz müziğinin geçmişin birikiminden beslenerek oluştuğu düşüncesinden yola çıkarak, dönem ve stillerin bir bütün olduğunun altını çizen projede, Albinoni, Mozart ve Rossini’nin ünlü eserlerinden bölümleri Aslıhan Keçebaşoğlu, Utku Aşuroğlu ve Uğurcan Öztekin kaynaştırıyorlar.

ÜÇ ÖNEMLİ GENÇ BESTECİ KAYNAŞMA’DA BULUŞTU

Utku Aşuroğlu Amerika’da Stanford Üniversitesi’nde doktora çalışmalarına, Aslıhan Keçebaşoğlu Finlandiya’da Sibelius Akdemisi’nde Yüksek Lisans çalışmalarına Uğurcan Öztekin ise ICC ( İstanbul Composers Collective) bünyesinde müzik çalışmalarına devam ederken üç bestecinin de eserleri her geçen gün uluslararası platformlarda ödüller alıp önemli topluluklar tarafından seslendirilmekte.

YAYLI DÖRTLÜ GEDİK FİLARMONİ ORKESTRASI’NDAN

Gedik Kaynak bünyesinde üretilen farklı renk ve boyuttaki kaynak tellerinin çeşitliliğinden yola çıkarak oluşturulan yaylı dörtlü projesini Gedik Filarmoni Orkestrası bünyesinde çalışmalarını sürdüren Murat Erginol ( Keman), Rüstem Mustafa ( Keman), Öykü Koçoğlu ( Viyola), Çağlayan Çetin ( Viyolonsel) yorumlayacak.

İLK SESLENDİRİLİŞLER GEDİK SANAT SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA

Gedik Sanat’ın ikinci dijital projesi "Kaynaşma" bünyesinde ilk seslendirilişler Gedik Sanat Sosyal Medya Hesaplarından 21-22-23 Ağustos tarihlerinde saat 18.00’da üç bölüm halinde yayınlanacak.

Ayrıca Gedik Filarmoni Orkestrası Temsilcisi ve projede yaylı dörtlü eserleri yorumlayan toplulukta keman sanatçısı Murat Erginol, 17 Ağustos tarihinde Uğurcan Öztekin, 18 Ağustos tarihinde Utku Aşuroğlu ve 19 Ağustos tarihinde Aslıhan Keçebaşoğlu ile saat 21.00’da yazdıkları eserler ve proje üzerine düşünceleri üzerine Instagram üzerinde canlı sohbetler gerçekleştirecek.

ÇEKİMLER GEDİK KAYNAK FABRİKASI’NDA GERÇEKLEŞTİ

Gedik Kaynak’ın fabrikasında gerçekleşen çekimlerde kaynak tellerinin üretim süreçleri ve kaynak yapılan anların görüntüleriyle bir kurgu hazırlandı. Albinoni’nin "Adagio", Mozart’ın "Küçük Bir Gece Müziği" ve Rossini’nin "Sevil Berberi Operası Uvertürü"nden küçük parçalar, fabrikanın içerisinde kaynak yapan bir işçinin leitmotifi ile günümüze birleştiriliyor.