Geleceğin mühendisleri için “Yetenek Kuşağı” başvuruları başladı

18 Mayıs 2021 Salı, 15:37

Softtech’in, yeni mezun genç yetenekleri keşfetmek amacıyla hayata geçirdiği Yetenek Kuşağı programı için başvurular başladı. Başvuruların 31 Mayıs 2021’e kadar devam edeceği programa mühendislik fakültelerinin son sınıf öğrencileri ve yeni mezun mühendis adayları katılabiliyor.

BAŞVURULAR SOFTTECH’İN WEB SİTESİNDEN YAPILACAK

Adaylar; Softtech’in web sitesinde (softtech.com.tr) yer alan Yetenek Kuşağı sayfasındaki “Yeku” isimli chatbot üzerinden başvurularını yapabilecek. Sonraki adımda; tamamı online teknik, İngilizce dil ve Öğrenme Çevikliği envanterleri ile değerlendirilecek. Süreçleri başarı ile tamamlayan adaylar işe başladıktan sonra; sürece özel tasarlanan oryantasyonlara, kişiye özel eğitimlere, mentorlük ve kurum içi girişimcilik deneyimi yaşayabilecekleri programlara dahil olacak.

ÖĞRENCİLERLE BULUŞMALAR DEVAM EDİYOR

Yetenek Kuşağı kapsamında bu zamana kadar, Çukurova Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü gibi Türkiye’nin farklı lokasyonlarında online ziyaretler gerçekleştiren Softtech, 30 Nisan’da Bursa Teknik Üniversitesi, 6 Mayıs’ta da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde, 4 Mayıs’ta Celal Bayar Üniversitesi’nde, 27 Nisan’da Cumhuriyet Üniversitesi’nde, 18 Mayıs’ta Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde öğrencilerle buluşacak. Yetenek Kuşağı ile ilgili tüm detaylara web sitesinden ve Softtech sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.