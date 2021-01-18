Gelecek Partili Kurbanoğlu'ndan Bahçeli'ye yanıt
Gelecek Partisi Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Kurbanoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Ankara'daki saldırılar hakkındaki ‘kuşkulu gündem konuları’ açıklamasına “Siyasetçilere ve gazetecilere hakaret ederek, hala hedef göstererek mi dağıtacaksınız kuşkulu gündemi?” diyerek yanıt verdi.
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, KRT TV programcısı Avukat Afşin Hatipoğlu ve Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu kimliği belirsiz gruplarca yapılan saldırıların hedefi oldu.
Saldırılarla ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ‘kuşkulu gündem konuları’ açıklamasına Gelecek Partisi Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Kurbanoğlu’ndan yanıt geldi.
Kurbanoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Bahçeli’nin “Bir yanda 20 Ocak 2021’de ABD Başkan değişimi, diğer yanda Serok Ahmet’i sivriltme çabaları, Karar Gazetesi’nde köşe tutmuş sahte gazetecilerin kışkırtmaları, bunlara ek olarak malum siyasetçi ve gazetecilere saldırılar birbirine eklemlenmiş kuşkulu gündem konularıdır” açıklamasını alıntılayarak şunları söyledi:
“Madem gündem kuşkulu, o kuşkuları bertaraf etmek için bir geçmiş olsun telefonu, bir "çetelere geçit vermeyiz" açıklaması yapmak gerekmez miydi? Siyasetçilere ve gazetecilere hakaret ederek, hala hedef göstererek mi dağıtacaksınız kuşkulu gündemi? Gündem dışarıda değil içeride!!!”
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