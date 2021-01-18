Gelecek Partili Selçuk Özdağ iki şüpheliyi teşhis etti
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, kendisine saldıranlarla ilgili zanlıları teşhis etmesi için Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine çağrıldı. Partiden yapılan açıklamaya göre, Özdağ emniyette sabıka kayıtlı kişiler arasından bir şüpheliyi, şoförü ise iki şüpheliyi teşhis etti. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alınırken, Özdağ'ın teşhis ettiği şüpheli ve diğer üç şüpheli ise halen aranıyor.
Evinin önünde uğradığı saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Özdağ, tedavisi tamamlanarak taburcu edildi. Sağlık durumu iyi olan Özdağ, bugün Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine, saldırganları teşhis etmesi için çağrıldı. Parti kayanakları tarafından yapılan açıklamada; Özdağ, kendisine gösterilen kişiler arasından bir şüpheliyi, Özdağ'ın şoförü de iki şüpheliyi teşhis etti. Soruşturma kapsamında iki kişi gözaltına alınırken, Özdağ'ın teşhis ettiği şüpheli ve diğer üç saldırganın arama çalışmaları devam ediyor.
Öte yandan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç da Manisalı hemşehrisi Özdağ'ı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.
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