Gelecek Partili Selçuk Özdağ iki şüpheliyi teşhis etti

18 Ocak 2021 Pazartesi, 19:21

Evinin önünde uğradığı saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Özdağ, tedavisi tamamlanarak taburcu edildi. Sağlık durumu iyi olan Özdağ, bugün Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine, saldırganları teşhis etmesi için çağrıldı. Parti kayanakları tarafından yapılan açıklamada; Özdağ, kendisine gösterilen kişiler arasından bir şüpheliyi, Özdağ'ın şoförü de iki şüpheliyi teşhis etti. Soruşturma kapsamında iki kişi gözaltına alınırken, Özdağ'ın teşhis ettiği şüpheli ve diğer üç saldırganın arama çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç da Manisalı hemşehrisi Özdağ'ı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.