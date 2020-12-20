Gelecek Partili Temurci: Perinçek’in peşine takılanları milletimiz de, tarih de affetmeyecek

20 Aralık 2020 Pazar, 13:28

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Uygur Türklerinin Çin'e karşı ABD tarafından PKK gibi desteklendiğini, IŞİD’e katılan Uygur Türklerinin TSK'ya karşı Suriye'de savaştığını iddia ederek "Doğu Türkistan İslam Partisi teröristtir; Mehmetçiğimizi öldürmüştür" demişti.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, Perinçek'in bu sözlerine atfen Twitter hesabından şöyle yazdı:

“20 Aralık 2019, Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin gördüğü zulme karşı düzenlenen Sessiz Çığlık yürüyüşünün ardından tam 1 sene geçti. Bu 1 senede çok şey değişti ama 2 şey hiç değişmedi. Doğu Türkistan'da yaşanan zulüm. İktidarın bu konudaki utanç verici sessizliği... Dünyanın neresinde bir zulüm varsa hangi milletten ya da dinden olursa olsun mazlumun yanında zalimin karşısında yer almak insanlığımızın bir gereğidir. Perinçek’in peşine takılanları milletimiz de, tarih de affetmeyecektir."