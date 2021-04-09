Gelecek Partisi Arifiye ilçe binasına saldırı
Sakarya'da, Gelecek Partisi Arifiye İlçe Başkanlığı'nın binasının camları, soda şişesi atılarak kırıldı. Polis, saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.
Gelecek Partisi Arifiye İlçe Başkanlığı binasına yönelik dün gece saldırı düzenlendi. Parti binasının camları, soda şişesi atılarak kırıldı. Bu sabah binanın camlarının kırık olduğunu gören parti üyeleri, polise bildirdi. Polis, saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.
Gelecek Partisi İl Başkanı Fatih Sevindik, "Bu saldırıyı şiddetle nefretle kınıyoruz. Güvenlik güçlerimizden ve bağımsız yargıdan failleri ve varsa faillerin arkasındaki kişileri ortaya çıkarıp, bu provokasyonu tüm yönleriyle aydınlatmasını talep ediyoruz" dedi.
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