Gelecek Partisi'nden AKP'ye videolu yanıt

28 Şubat 2021 Pazar, 16:15

AKP’nin geçen günlerde yayınladığı “Eski Türkiye” videosuna, Gelecek Partisi’nden videolu yanıt geldi.

Gelecek Partisi tarafından “Yeni mi Türkiye?” başlığıyla paylaşılan videoda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kriz dönemlerindeki iktidar ortaklığına dikkat çekiliyor.

Videoda ayrıca Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in 28 Şubat’a yönelik övgü dolu sözleri ile AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için kullandığı ifadelere yer veriliyor.

Video, Genel Başkan Ahmet Davutoğlu’nun “Dava benim elimde şimdi. Ben davamı bırakmadım, AK Parti davayı bıraktı. Davanın bütün değerlerini ayaklar altına aldılar” sözleriyle sonlanıyor.

Türkiye’nin geçmişte yaşadığı ekonomik krizin, yoksulluğun, gıda ve ihtiyaç malzemesi kuyruklarının, insan hakkı ihlallerinin ekrana geldiği AKP videosu, “Eski Türkiye” başlığıyla paylaşılmıştı.