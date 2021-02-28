Gelecek Partisi'nden AKP'ye videolu yanıt
AKP’nin yayınladığı “Eski Türkiye” videosuna, Gelecek Partisi “Yeni mi Türkiye?” başlığıyla yayınladığı videoyla yanıt verdi. Video, Genel Başkan Ahmet Davutoğlu’nun “Dava benim elimde şimdi. Ben davamı bırakmadım, AK Parti davayı bıraktı. Davanın bütün değerlerini ayaklar altına aldılar” sözleriyle sonlanıyor.
AKP’nin geçen günlerde yayınladığı “Eski Türkiye” videosuna, Gelecek Partisi’nden videolu yanıt geldi.
Gelecek Partisi tarafından “Yeni mi Türkiye?” başlığıyla paylaşılan videoda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kriz dönemlerindeki iktidar ortaklığına dikkat çekiliyor.
Videoda ayrıca Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in 28 Şubat’a yönelik övgü dolu sözleri ile AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için kullandığı ifadelere yer veriliyor.
Video, Genel Başkan Ahmet Davutoğlu’nun “Dava benim elimde şimdi. Ben davamı bırakmadım, AK Parti davayı bıraktı. Davanın bütün değerlerini ayaklar altına aldılar” sözleriyle sonlanıyor.
Yeni mi Türkiye? #28Şubat pic.twitter.com/vdoaIOT4DV— Gelecek Partisi (@GelecekPartiTR) February 28, 2021
Türkiye’nin geçmişte yaşadığı ekonomik krizin, yoksulluğun, gıda ve ihtiyaç malzemesi kuyruklarının, insan hakkı ihlallerinin ekrana geldiği AKP videosu, “Eski Türkiye” başlığıyla paylaşılmıştı.
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