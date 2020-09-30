Gelecek Partisi’nden “Servet Turgut” çıkışı: “Yapılan açıklamalar tutarsız”

30 Eylül 2020 Çarşamba, 20:22

Van’ın Çatak ilçesinde helikopterden atıldığı iddia edilen 57 yaşındaki Servet Turgut yaşamını yitirdi. İddialara tepki gösteren Gelecek Partisi, Servet Turgut’un ölüm nedeninin ortaya çıkarılmasını istedi.

‘Helikopterden atıldığı iddia edilen Servet Turgut’a ne oldu?’ başlığıyla yayınlanan paylaşımda şöyle denildi:

“Van´ın Çatak ilçesinde operasyona çıkan askerler tarafından 11 Eylül´de gözaltına alınan ve 13 Eylül´de Van Bölge Araştırma Hastanesi´nin yoğun bakımında oldukları ortaya çıkan Osman Şiban ve Servet Turgut´un helikopterden atıldıkları iddia edilmişti. Servet Turgut´un darp raporunda yüksekten düşme sonucu yaralanma ve entübe hasta notu yer almıştı. 20 gündür tedavisi süren Servet Turgut bugün yaşamını yitirdi.

Van Valiliği'nce yapılan açıklama, dur ihtarına uymadıkları ve kaçarken düştükleri yönündeydi ancak görgü tanıklarının açıklaması bölgede herhangi bir yükseklik olmadığı ve Turgut´un helikoptere binmeden önce sağlıklı şekilde göz altına alındığı yönündeydi.

Resmi makamlar ve görgü tanıkları tarafından yapılan açıklamaların tutarsızlığı kamuoyunun şüphelerini artırmaktadır.

İşkence iddiasının araştırılması bir hukuk devletinde mecburiyettir. İşkence bir insanlık suçudur ve mutlaka araştırılmalıdır.

Servet Turgut´a Allah´tan rahmet, ailesine başsağlığı dilerken, adli makamları olayın aydınlatmak ve gereğini yapmak üzere göreve davet ediyoruz.”

NE OLMUŞTU?

11 Eylül'de Van'ın Çatak ilçesindeki operasyonda 55 yaşındaki çiftçi Servet Turgut 50 yaşındaki Osman Şiban gözaltına alındı. İki gün sonra Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi altında oldukları ortaya çıkan iki yurttaşın işkence edilerek helikopterden atıldığı iddia edilmişti. Yaşanan olay sonrası 57 yaşındaki Servet Turgut, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.