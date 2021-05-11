Gelecekte giysiler algden mi yapılacak?
Biyolojik hücrelerin cansız bir matrisin içerisinde barındırılmasıyla oluşturulan canlı malzemeler, araştırmacıların genelde en sağlam malzemelerin doğayı taklit edenler olduğunu keşfetmesiyle birlikte son yıllarda popülerlik kazandı.
Rochester Üniversitesi ve Hollanda’daki Delft Teknoloji Üniversitesi’nde çalışan uluslararası bir araştırma takımı ise 3 boyutlu yazıcılar ve yeni bir biyolojik yazdırma yöntemi kullanarak, algleri yaşayan ve fotosentetik malzemelere dönüştürmüşler. Hem dirençli, hem de sağlam olan bu malzeme; enerji, tıp ve moda sektöründe de çeşitli kullanım alanlarına sahip. Araştırma Advanced Functional Materials bülteninde yayımlandı.
Çalışmanın birinci yazarı ve Delft Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırma görevlisi olan Srikkanth Balasubramanian şöyle aktarıyor: “
Üç boyutlu yazdırma, canlı ve işlevsel malzemelerin üretilmesinde güçlü bir teknoloji. Bu malzemeler, geniş yelpazedeki çevresel ve insan tabanlı uygulamalarda büyük bir potansiyel taşıyor. Bizler de bu çalışmayla, fiziksel olarak gündelik yaşam uygulamalarında kullanılabilecek kadar sağlam, fotosentetik bir mühendislik malzemesinin ilk örneğini sağlıyoruz.”
Video Haberler
- Kaftancıoğlu: Ben dün neysem bugün de oyum
- Dikkat! Baklava ustası uyardı
- Pişmiş tavuk almaya gidiyorum dedi, cezadan kaçamadı
- Dünyanın en zehirli yılanları Şanlıurfa’da görüldü
- Gazze’de 2 çocuk, İsrail füzelerinden kıl payı kurtuldu
- Kaldırımında otururken feci şekilde can verdi
- Tam kapanmada karavan hayatı yaşıyor
- Zikzak çizerek geldi! Korkunç kaza anı kamerada
- Kılıçdaroğlu'ndan hükümete flaş 'Bayram' çağrısı
- Genç kadını beyzbol sopasıyla acımasızca darbetti
En Çok Okunan Haberler
- Cem Uzan'dan AKP'yi sarsacak fotoğraf
- Maç bitti, tünelde tekme-tokat kavga başladı
- Mehmet Ağar ve Tolga Ağar hakkında suç duyurusu
- Saray'dan Peker açıklaması
- Erdoğan bayram sonrasını işaret etti
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu paylaştı
- Deprem profesörleri de şaşırdı: Korktum
- Son ankette Erdoğan'ı düşündürecek sonuç
- Süleyman Soylu'dan şampiyonluk açıklaması
- Rus Senatör, Erdoğan’ın açıklamasını değerlendirdi