Gelecekte giysiler algden mi yapılacak?

11 Mayıs 2021 Salı, 00:00

Rochester Üniversitesi ve Hollanda’daki Delft Teknoloji Üniversitesi’nde çalışan uluslararası bir araştırma takımı ise 3 boyutlu yazıcılar ve yeni bir biyolojik yazdırma yöntemi kullanarak, algleri yaşayan ve fotosentetik malzemelere dönüştürmüşler. Hem dirençli, hem de sağlam olan bu malzeme; enerji, tıp ve moda sektöründe de çeşitli kullanım alanlarına sahip. Araştırma Advanced Functional Materials bülteninde yayımlandı.

Çalışmanın birinci yazarı ve Delft Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırma görevlisi olan Srikkanth Balasubramanian şöyle aktarıyor: “

Üç boyutlu yazdırma, canlı ve işlevsel malzemelerin üretilmesinde güçlü bir teknoloji. Bu malzemeler, geniş yelpazedeki çevresel ve insan tabanlı uygulamalarda büyük bir potansiyel taşıyor. Bizler de bu çalışmayla, fiziksel olarak gündelik yaşam uygulamalarında kullanılabilecek kadar sağlam, fotosentetik bir mühendislik malzemesinin ilk örneğini sağlıyoruz.”