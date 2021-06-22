Gelir eşitsizliğinde İstanbul zirvede

22 Haziran 2021 Salı, 15:01

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Bölgesel Sonuçları Araştırması'na göre en yüksek gelire sahip yüzde 20'lik grubun gelirinin en düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun gelirine oranı en yüksek bölge 8,6 ile İstanbul oldu.

Araştırma sonuçlarına göre, bu oranın en düşük olduğu bölge Doğu Marmara olurken bu bölgeyi 5,8 ile Doğu Karadeniz ve Orta Anadolu bölgeleri takip etti. P80/P20 oranı, en yüksek gelire sahip yüzde 20'lik grubun gelirinin en düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun gelirine oranı şeklinde hesaplanıyor. Oran küçüldükçe gelir eşitsizliği azalıyor.

Son yapılan araştırma sonuçlarına göre P80/P20 oranı Türkiye'de 2020'de 8,0 olarak kaydedildi. Böylelikle bu oranda 8 yılın en yüksek seviyesi izlendi.