Gemlik’te zeytin üreticisine destek

23 Kasım 2020 Pazartesi, 06:00

CHP’li Gemlik Belediyesi, piyasada fabrikaların kilosuna 2 TL verdikleri dip zeytinleri 4 TL’den alarak zeytinyağı haline getirdi. Üretilen zeytinyağını yurttaşların yanı sıra İstanbul ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi de satın aldı.

Gemlik’te geçen haftalarda aniden bastıran şiddetli dolu yağışı, hasat bekleyen zeytinlerin vurdu. Henüz kararmayan ve toplanmasına bir aydan uzun süre olan zeytinler, hızlı yağışlar nedeniyle dallarından koparak ağaç diplerine düştü.

Kumla, Karacaali ve Narlı bölgesinde hasattan sonra sofralık hale gelecek zeytinler, yarım saat bile sürmeyen yağış sonrası dip zeytini haline geldi. Öte yandan körfezin karşı kıyısındaki Kurşunlu ve Gencali bölgesinde yağışlardan zeytinleri büyük zarar gördüğü, kimi ağaçlarda zeytinlerin dalından kopmadan parçalandığı gözlendi.

Zeytin üreticisinin yaşadığı mağduriyete çözüm bulmak amacıyla yağışların gerçekleştiği bölgelerin muhtarları ile bir araya gelen CHP’li Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, piyasada fabrikaların kilosuna 2 TL verdikleri dip zeytinini, Gemlik Belediyesi olarak yüzde 100 yüksek fiyatla, 4 TL’ye alacaklarını açıkladı.

Belediyenin aldığı zeytinlerin, MHP’li meclis üyesi Mahmut Solaksubaşı’nın fabrikasında sıkılarak yağ haline getirileceği, Solaksubaşı’nın da sıkım işi için herhangi bir ücret talep etmediği öğrenildi. 100 ton zeytin toplamayı hedefleyen belediye ekipleri, dört gün süren alım boyunca 180 ton zeytin satın aldı. Alınan zeytinler, tutanak ile kayıtlara geçirildi.

Üreticilerin kaç kilo zeytin sattığı, ne kadar ödeme yapılacağı gibi işlemler kayıt altına alınırken, toplam 35 tonu aşkın katkısız zeytinyağı üretildi. Gemlik’teki siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ile vatandaşların yanı sıra çeşitli belediyeler de zeytinyağı satın aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ilk paketlenen yağlara talip olurken Bursa ve çevresinde ilçe belediyeleri de üretici belediye dayanışmasına ortak olarak, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere tonlarca zeytinyağı aldı.