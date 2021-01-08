Genç basketbolcu Ecrin Mart’tan uluslararası başarı

08 Ocak 2021 Cuma, 16:42

Türk basketbolcu Ecrin Mart, Kids Worlds Records tarafından organize edilen ‘Gözü Bağlı Çift Elle Dribbling (top sürme)’ kategorisinde 22 saniyede 142 dribbling ile dünya rekoru kırdı. Bu başarısıyla Kids World Records kitabına giren genç basketbolcu, aynı yarışmaya ikinci kez katılarak kendi rekorunu tazeledi.

Türk basketbolcu Ecrin Mart, geçen yıl Kids Worlds Records tarafından organize edilen ‘Gözü Bağlı Çift Elle Dribbling’ kategorisinde 22 saniyede 142 dribbling ile ilk dünya rekorunu kırmıştı. Bu yıl aynı yarışmaya ikinci kez katılarak kendi rekorunu tazeledi. Mart, bu rekoru bağlı bulunduğu Galatasaray Spor Kulübü’ne ithaf etti. Organizasyon tarafından sporcunun fotoğrafı rekorlar kitabının arka kapağına basılarak, tüm dünyada dağıtıldı.

Basketbolcu ile ilgili Junior NBA’nin resmi Instagram sayfasında 10’dan fazla video paylaşımı gerçekleşti. Ayrıca ‘Hangisi daha iyi’ şeklinde yapılan dijital yarışmanın da şampiyonu Ecrin Mart oldu. Sporcu, Junior NBA’nin online eğitim kampına katıldı ve Amerika’da pandemi sonrasında gerçekleştirilecek Junior NBA kampında yer almaya hak kazandı. Resmi Olympics sayfasında da Ecrin hakkında ‘Bu yılın öne çıkanları’ başlığıyla videosu paylaşıldı.

“EVDE SPOR YAPTIM”

Konuya ilişkin açıklama yapan Mart, “Bütün dünyayı etkileyen zor bir süreçten geçiyoruz. Ben de bu durumla ilk karşılaştığımda biraz bocaladım ve ne yapacağımı kestiremedim. Daha sonra süreci avantaja çevirdim ve çok sevdiğim basketbola daha fazla zaman ayırmaya başladım. Evde spor yaparak, güçlendirme ve koordinasyon çalışmalarıyla basketbolumu geliştirip, bağışıklığımı güçlendirdim. Yaptığım çalışmaları sosyal medyada paylaşarak, başkalarını basketbol ve spora teşvik ettim ve çok güzel geri dönüşler aldım. Başkalarına ilham olmak ve bu zor günlerde çok sevdiğim basketbolla ilgili gelişmeler beni inanılmaz mutlu etti. Bunun yanında geleceğim için sınavlarım ve İngilizce derslerime çalışma fırsatı buldum. Sponsorum Argivit’in destekleriyle 2 kere dünya rekoru kırarak, ‘Kids World Records’ kitabına ismimi yazdırmayı başardım” dedi.

Sporcuya Argivit markası sponsor oldu. Konu ile ilgili olarak konuşan Hekim İlaç CEO’su ve aynı zamanda Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Murat Doğan, “Ülkemizi tüm dünyada başarıyla temsil eden Ecrin Mart’a basketbol kariyerinde destek olmaktan gurur duyuyoruz. Kendisinin basketbol kariyerindeki başarı yolculuğunda ürünlerimizi tercih etmesi ve sonuç olarak dünya şampiyonu olması bizleri oldukça mutlu etti” diye konuştu.

Ecrin Mart, 2008 yılında İstanbul’da doğdu. Orta derecede Sırpça ve başlangıç seviyede İngilizce dillerini konuşuyor. Okula 5 yaşında, 1 yıl erken başladı. Spor hayatına 6 yaşında yüzme ile başlayarak, 1 altın ve 1 bronz madalya alarak ilk başarısını yakaladı. Aynı zamanda 9 yaşında İBB'nin basketbol kursuyla ilk basketbol hayatına start verdi. Ardından 3 aylık kursu tamamlayıp, BJK Spor Kulübü’ne geçiş yaptı. 1 sene sonra U11 Takımı’nda lisanslı oyuncu olarak İstanbul şampiyonluğu madalyasını aldı. Ertesi yıl Galatasaray Spor Kulübü’ne transfer oldu. Bu yıl U13 Takımı’nda lisanslı basketbolcu olarak kariyerine devam ediyor. Kariyerine 2 dünya rekorunu altın harflerle yazdıran Mart, JR NBA’de eğitim hakkı kazandı. Bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 nedeni ile ilk JR. NBA kampına online olarak katıldı. Şu an 8. Sınıf öğrencisi olup, LGS’ye hazırlanıyor.















