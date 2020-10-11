Genç kadın güpegündüz kaçırıldı; o anlar kaydedildi
Bursa’da bir kadının çığlıklarını duyan mahalleli, sokağa çıktığında gözlerine inanamadı. Güpegündüz sokağa gelen 2 kişinin, bir kadını otomobile bindirip kaçırmaları saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalleye yeni taşınan 20 yaşlarındaki genç kadın, alışveriş yapmak için markete gitti. Eve dönerken önünü kesen kişiler, kadını yaka paça otomobile bindirmeye çalıştı. Otomobilin sağ kapısından zorla bindirilen genç kadın sol kapıdan kaçmak istedi. Saldırganlar aracı hızla hareket ederek kaçırmaya yeltendikleri kişinin inmesini engelledi.
Kadının çığlıklarını duyan sokaktaki yurttaşlar müdahale edene kadar otomobil mahalleden hızla uzaklaştı. Yaşanan bu kargaşa ise bir yurttaş tarafından saniye saniye cep telefonuyla kaydedildi. Kadından geriye sadece marketten aldıkları ve çantası kaldı.
Yaşanan olayın ardından polise yapılan ihbarlar sonucu, ekipler kadının da içinde bulunduğu otomobili Kütahya sınırında durdurdu. Otomobilin içindeki 2 kişi gözaltına alınırken, genç kadın da koruma altına alındı.
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