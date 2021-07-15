Ünlü modelin cansız bedeni çıplak halde bulmuştu: Cinayetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı
Dubai'de yaşayan Pakistanlı model Nayab Nadeem Pakistan ziyaretinde evinin banyosunda ölü bulundu. Ünlü modelin katledilmesi ile ilgili soruşturma başlatılırken, kimliği belirsiz şüpheliler tarafından işkence edildikten sonra öldürüldüğü belirtildi.
Aslen Pakistanlı olan ama Dubai'de yaşayan model Nayab Nadeem, geçtiğimiz Pazar günü Pakistan'daki evinde ölü bulundu. Nadeem'in, banyonun penceresinden evine giren kimliği belirsiz şüpheliler tarafından işkence edildikten sonra öldürüldüğü ortaya çıktı.
Haber Global'ın aktardığına göre modelin cansız bedenini üvey kardeşi Muhammed Ali Nasir buldu.
Cinayete kurban giden modelin üvey kardeşi Nasir, "Kız kardeşimin boynunda yaralar vardı" açıklamasında bulundu.
Banyonun penceresinden eve giren katilin 29 yaşındaki modeli önce öldürdüğü daha sonrada tecavüz etmeye çalışmış olabileceği söyleniliyor. İşkence edilerek öldürülen ünlü modelin cinayetinde soruşturma devam ediyor.
Vücudunda işkence izlerine rastlanan Pakistanlı modelin yakın arkadaşlarının da ifadesi alınacak.
Nayab Nadeem'in telefonu da inceleme altına alındı. Cinayetle ilgili soruşturma derinleştirilecek.
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