Genç müzisyenler Ayvalık’ı aydınlattı

12 Ağustos 2021 Perşembe, 02:00

Sabancı Vakfı’nın ana destekçisi olduğu, 2007’de şef Cem Mansur yönetiminde başlayan Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası’nın (TUGFO) Zorlu PSM’de 5 Ağustos’ta başlayan konser dizisi 10 Ağustos akşamı Ayvalık Amfi Tiyatro’da noktalandı.

Genç müzisyenler yılın bu en sıcak ayında art arda üç konser vererek gelmiş olmalarına, mekânın ışık ve ses düzeninin kötülüğüne rağmen yüksek enerji ve yetenekleriyle Ayvalık’ı aydınlattı.

Konserde Rossini, “İpek Merdiven Uvertürü”; Ravel, “Le Tombeau de Couperin” ve Mendelssohn, “İtalyan Senfonisi” eserleri seslendirildi. Program sonunda Ravel’in “Pavane pour une İnfante Défunte / Ölü Bir Prenses İçin Pavan” adlı ünlü ağıtını da orman yangınlarında kaybettiğimiz tüm canlılar için çalan orkestra, aralarında vakfın mütevelli heyeti başkanı Güler Sabancı ve genel müdürü Nevgül B. Safkan, Sabancı Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici, festivale öncülük eden Prof. Dr. Filiz Ali’nin de olduğu dinleyiciler tarafından hayranlık, umut ve coşkuyla alkışlandı.

PANDEMİ SÜRECİNDE TUGFO

TUGFO projesi, geçen yıla kadar Türkiye’nin pek çok ilinden seçilen 16 - 22 yaşları arasındaki 80 - 90 civarında müzisyenden oluşuyor, üç haftalık hazırlık kampı sonrasında Türkiye’de ve yurtdışında bir dizi konser veriyordu.

Ancak pandemi önlemleri nedeniyle bu yıl TUGFO’ya yurtdışı konserleri yerine yurtiçi konserler planlandı ve yalnızca 18 yaş üstü müzisyenler seçildi. Orkestrada geçen yıl seçilme hakkı kazananlara öncelik verilerek 44 genç yer alabildi. Kamp süresince eğitim ve provaları şefleri Cem Mansur yönetiminde eğitmen sanatçılar Başak Ersöz (flüt), Sezai Kocabıyık (obua) ve Atilla Aldemir (keman, viyola) ile gerçekleştirdi.

Cem Mansur, her sene dağılan ve yeni seçmelerle tekrar kurulan TUGFO’nun 2021 sürecini şu sözlerle özetledi:

“Öncelikle artılar eksilerden çok daha fazla. Bu şartlarda birçok proje yine erteleniyor, ama biz her şeye rağmen devam etmeye karar verdik. Gençler 18 aydır orkestrada çalmamıştı, hatta bazıları okullarında son orkestra dersi olduğunda katılamayacak kadar küçüklerdi. İlk konser provalarımızın başlangıcından 10 gün sonra idi ve bu kadar kısa sürede geçirdikleri adapte olma süreci heyecan verici oldu. Çok zor bir repertuvar seçtik. Çünkü farklı dönem ve stillere ait eserler çalmaları da eğitimlerinin bir parçasıydı. Iyisi, daha az iyisi ve açık havasıyla farklı mekân ve akustiklerde çalmaları da öyle. Çok şey öğrendiklerini ve konserlerde ortak bir heyecan yaşamayı özlemiş dinleyicilerimize de güzel şeyler yaşattıklarını düşünüyorum. 2022 planlarımız da, büyük orkestra ve uluslararası bir program şeklinde sürüyor.”

Orkestranın baş kemancısı 5 yaşında babasıyla Mersin’de başladığı keman eğitimine halen Hollanda, Den Haag Kraliyet Konservatuvarı’ nda devam etmekte olan İdil Yunkuş birlikte çalmayı seyirciyle buluşmayı çok özlediklerini ifade etti. Yunkuş, “Uzun zamandır evlere kapandık. Birlikte çalmayı o kadar özlemiştik ki, ilk gün hemen kaynaştık. Kamp süreci uyum ve disiplin içinde çok verimli geçti. Konserlerimiz de harika oldu. Seyirciyle buluşmayalı o kadar oldu ki ilk konserde gözlerimiz doldu” diyerek orkestranın duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

FESTİVAL, TUGFO İLE AÇILDI

Genç müzisyenler, aynı zamanda Ayvalık 7. AIMA Müzik Festivali’ nin (10 - 19 Ağustos) açılışını da yaptı. Piyanist ve müzik bilimci Filiz Ali öncülüğünde sanat eğitimine katkı amacıyla 23 yıl önce kurulan Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi (AIMA) tarafından düzenlenen festival, Anadolu Nefesli Beşlisi’nin 13 Ağustos Cuma akşamı saat 21.00’de SÜ. Küçükköy Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi Sahnesi’ nde vereceği konserle devam edecek. Festivalin üçüncü konuğu vokal grubu A Capella Boğaziçi 14 Ağustos Cumartesi akşamı saat 19.00’da Cunda Taksiyarhis Kilisesi Rahmi M. Koç Müzesi Bahçesi’nde; Cello Paradiso ise 17 Ağustos Salı 20.30’da Alibey Adası Kültür Merkezi’nde müzikseverlerle buluşacak. Genç Yetenekler Konseri 18 Ağustos Çarşamba 20.30’da AIMA Haluk Barutçuoğlu Evi’nde verilecek. Festival, 19 Ağustos Perşembe akşamı Flapper Swing Jazz Band’ın Ayvalık Cumhuriyet Meydanı’nda vereceği konserle bitecek. Bu konserlerin tümü ücretsiz gerçekleşecek.