Yılmaz Büyükerşen'den sanatçı Genco Erkal'a davet: 'Misafir etmekten onur duyarız'
Usta tiyatrocu Genco Erkal, sosyal medya hesabı üzerinden, tiyatrocuların sahne sıkıntısını dile getirerek "Kayyum, rektör bize vermiyor" diyerek duruma tepki göstermişti. Erkal'ın tepkisinin ardından Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, "Açık alanlarımız sizler gibi sanata gönül veren aydınlara her daim açıktır" diyerek ünlü sanatçıyı Eskişehir'e davet etti.
Türk tiyatrosunun usta ismi Genco Erkal, Twitter hesabı üzerinden, üzerinden tiyatrocuların yaşadığı sahne sıkıntısına dair paylaşımda bulunmuştu.
Oyunları sürdürmek için açıkhava sahneleri aradıklarını dile getiren Erkal, "Maalesef araştırdığımız kentlerde ya hiç sahne yok, ya da belediye, kayyum, rektör sahneyi bize vermiyor" diyerek duruma tepki göstermişti.
BÜYÜKERŞEN'DEN ERKAL'A DAVET
Genco Erkal'ın tepkisi sonrası, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'den konuya ilişkin bir paylaşım geldi. Büyükerşen, usta sanatçıyı Eskişehir'e davet etti.
"Sizleri misafir etmekten onur duyacağız" diyen Büyükerşen, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Kıymetli dostum, belediyemize ait açık alanlarımız sizler gibi sanata gönül veren aydınlara her daim açıktır.
Sizleri Eskişehir'de misafir etmekten onur duyacağız."
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