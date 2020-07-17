Genç şampiyonlara Başkan Atay’dan destek

17 Temmuz 2020 Cuma, 08:08

Başkan Atay, elde ettikleri şampiyonlukla Aydın’a bu¨yu¨k gurur yaşatan 2 genci tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Sanata ve sanatçıya verdiği değerle “Sanat Dostu Belediye Başkanı” olarak tanınan Atay tarafından genç şarkıcılara plaket ve çiçek takdim edildi. Asrın ve Alp, “Benimle Söyle” yarışmasında, alanının en iyi sanatçılarından oluşan 100 kişilik ju¨ride 93 ju¨ri u¨yesinin oyunu alarak araba ödu¨lu¨nu¨n sahibi oldu. Aydınlı Alp ve Asrın, 3’lu¨ finalde Haluk Levent’in seslendirdiği “Aşkın Mahpushane” şarkısıyla Aydın’a 1’inciliği getirdi.