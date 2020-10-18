Genç tenisçilerden Hitit Kupası'nda 2 şampiyonluk, 1 ikincilik

Ankara'da düzenlenen Hitit Kupası'nda Türk tenisçiler, 2 şampiyonluk ve 1 ikincilik elde etti.

AA
18 Ekim 2020 Pazar, 09:58
Genç tenisçilerden Hitit Kupası'nda 2 şampiyonluk, 1 ikincilik
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Ankara'da düzenlenen Hitit Kupası'nda Türk tenisçiler, 2 şampiyonluk ve 1 ikincilik elde etti.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Tenis Federasyonu kapsamında kategori 2 seviyesinde düzenlenen organizasyonda tek kızlarda Duru Söke şampiyon, Simay Keleş ikinci oldu.

Haydar Cem Gökpınar ile Doruk Türknas, çift erkekler kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.


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