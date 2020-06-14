Genç yönetmenden karantina filmi

14 Haziran 2020 Pazar, 12:58

Koronavirüs salgını sonrası zorunlu olarak evinde kalan 16 yaşındaki Nisan Uğur, bu sürecin hayvanların gözünden anlatıldığı bir film yazdı ve çekti. “Evde Hav Türkiye” isimli kısa filmde, Uğur’un ailesinin bir ferdi olan Alex rol alıyor. Nisan Uğur, şimdi filmiyle birlikte festival başvuruları için yola çıkıyor.

Nisan Uğur 2004 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Şu anda Nezihe Hasan Kılıç Anadolu Lisesi 10. sınıfta öğrenimine devam ediyor. Ortaokul yıllarında sinemaya karşı merakı başladı. Salt bir izleyici olmanın ötesinde filmleri kendisi çekmek isteyen Uğur; ailesinin desteğiyle ilk kısa filmi “Zinko” yu 12 yaşında cep telefonu ile çekti. Çocukluğundan beri yanından ayırmadığı oyuncak köpeği Zinko’nun hikâyesi ile 2016 Rotary Kısa Film yarışmasında en genç yönetmen ödülünü aldı. “Evde Hav Türkiye” filmi yönetmenin ikinci kısa filmi.