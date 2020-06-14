Genç yönetmenden karantina filmi
16 yaşındaki Nisan Uğur, hayvanların gözünden karantina dönemini anlattığı bir kısa film çekti.
Koronavirüs salgını sonrası zorunlu olarak evinde kalan 16 yaşındaki Nisan Uğur, bu sürecin hayvanların gözünden anlatıldığı bir film yazdı ve çekti. “Evde Hav Türkiye” isimli kısa filmde, Uğur’un ailesinin bir ferdi olan Alex rol alıyor. Nisan Uğur, şimdi filmiyle birlikte festival başvuruları için yola çıkıyor.
Nisan Uğur 2004 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Şu anda Nezihe Hasan Kılıç Anadolu Lisesi 10. sınıfta öğrenimine devam ediyor. Ortaokul yıllarında sinemaya karşı merakı başladı. Salt bir izleyici olmanın ötesinde filmleri kendisi çekmek isteyen Uğur; ailesinin desteğiyle ilk kısa filmi “Zinko” yu 12 yaşında cep telefonu ile çekti. Çocukluğundan beri yanından ayırmadığı oyuncak köpeği Zinko’nun hikâyesi ile 2016 Rotary Kısa Film yarışmasında en genç yönetmen ödülünü aldı. “Evde Hav Türkiye” filmi yönetmenin ikinci kısa filmi.
Video Haberler
- İşte son seçim anketinde Erdoğan'ın oy oranı!
- Sivas'ta görüntüledi! Yetkililere seslendi
- Kan donduran görüntüler! Öğrenciyi bıçakladılar
- Antalya'da plajda can pazarı! O anlar kamerada
- Lokantada patlama... Çok sayıda 112 ekibi sevk edildi
- Yer: Caddebostan... Korkunç an kamerada
- Kılıçdaroğlu'na tanıttılar... 700 TL maliyetle üretildi
- Koronavirüs salgını ne zaman duracak? İşte o açıklama
- Dikkat! Yüzde 4 oranında ölümle sonuçlanıyor
- Yılanın köpeğe saldırma anı kamerada