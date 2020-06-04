Gençler hayallerini tasarlıyor

04 Haziran 2020 Perşembe, 06:00

Herkese açık ve ücretsiz çevrimiçi içeriklere sahip proje, öğrencilerin teknolojiyi kullanarak yaratıcı bir şekilde problem çözmesini amaçlıyor. “Hayalini Tasarlayanlar” projesi kapsamında hazırlanan çevrimiçi ders videoları; Elektroniğin Temelleri ve Arduino ile Programlama, Algoritmik Düşünme ve Python ile Programlama, Proje Yönetimi, Tasarım İlkeleri ve Üç Boyutlu Tasarım konularını kapsıyor.

Her biri başlangıç seviyesinde olan ve en az üç saatlik eğitim içeren videolar Türkiye’nin farklı illerindeki öğretmen ve öğrencilerin bilgiye erişim imkânını artırmayı ve gençlerin teknolojiyi kullanma becerilerini geliştirerek içinde yaşadıkları çevreye ait sorunlara çözümler üretmelerini hedefliyor.

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “2018 yılından beri destek verdiğimiz ‘Hayalini Tasarlayanlar’ projesi kapsamında, içinde bulunduğumuz COVID-19 salgını döneminde öğrencilerin eğitimine ve kişisel gelişimlerine destek olacak bir çevrimiçi ders portalının açılmasından büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.