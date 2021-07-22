Gençlerbirliği, Muhammed Bayır'ı renklerine bağladı
Gençlerbirliği, Muhammed Bayır'ı transfer ettiğini açıkladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, savunma oyuncusu Muhammed Bayır'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre son olarak Boluspor forması giyen sol bek Muhammed Bayır ile bir yıllık sözleşme imzalandı.
Muhammed Bayır, kariyerinde Bugsaş, Osmanlıspor (Ankaraspor), Bozüyükspor, Giresunspor ve Boluspor gibi takımlarda da görev almıştı.
Video Haberler
- Ünlü mankene öldüresiye dayak kamerada
- Trabzon'un Sürmene ilçesinde hortum oluştu
- Trafiği tehlikeye düşüren görüntülere büyük tepki
- Ataşehir’de hırsızlar lüks aracı soyup soğana çevirdiler
- Evlilik teklifi edecekti, tüm planları bozuldu
- Çocuğu metrelerce savuran feci kaza kamerada
- Leyla ile Mecnun'dan ilk fragman
- Çeşme Otoyolu'ndaki zincirleme kaza kamerada
- Safari aracı devrildi: 1 ölü, 9 yaralı
- Kafası cam kavanoza sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
En Çok Okunan Haberler
- Kurbanlığın peşinden gidip kayboldu
- Erdoğan'ın yorgun anları...
- Turgay Yıldız yaşamını yitirdi
- Sedat Peker ve ailesi koronavirüse yakalandı
- ‘FETÖ borsası’ vurdu herkes sustu
- Fatma Girik'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
- Yayın skandalına tepki yağdı
- DSÖ’den Delta varyantı uyarısı
- TVF'den Eda Erdem Dündar açıklaması
- Sağlıklı bir beyne kavuşmanın ipuçları