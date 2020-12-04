Gençlerbirliği'nde iki antrenörün koronavirüs testi pozitif çıktı
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde iki antrenörün yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi uygulanan koronavirüs testlerinde teknik ekibimizde yer alan 2 antrenörümüzün test sonucu pozitif çıkmıştır. Antrenörlerimizin tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır." denildi.
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