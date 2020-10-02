Gençlerbirliği'nde koronavirüs şoku

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş'la karşılaşacak olan Gençlerbirliği'nde iki futbolcu ve iki personelin PCR testlerinin sonucu pozitif çıktı

cumhuriyet.com.tr
02 Ekim 2020 Cuma, 18:18
Gençlerbirliği'nde koronavirüs şoku
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Süper Lig'in 4. haftasında Vodafone Park'ta Beşiktaş'a konuk olacak Gençlerbirliği'nde 4 Covid-19 vakası tespit edildi.

Başkent temsilcisinden yapılan açıklama şöyle:


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