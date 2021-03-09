Gençlerbirliği’nde Mehmet Altıparmak dönemi bitti
Süper Lig'de son sırada yer alan Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı. Kulüp, ayrılığı resmen açıkladı.
Spor Toto Süper Lig ekibi Gençlerbirliği resmi hesaplarından yaptığı açıklamayla tecrübeli çalıştırıcı Mehmet Altıparmak ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Kulübün resmi kanallarından yapılan açıklamada "Teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarımızı ayırdık. Altıparmak ve ekibine kariyerlerinde başarı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Göreve geldiği günden bu yana çıktığı 6 maçta galibiyet yüzü göremeyen Altıparmak, sadece 2 puan kazanabilmişti.
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