Gençlerbirliği'ne sürpriz teknik direktör

17 Ağustos 2020 Pazartesi, 16:17

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde sportif direktörlük görevine Mustafa Kaplan getirildi.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, kırmızı-siyahlı takımda daha önce teknik direktörlük de yapan Mustafa Kaplan'ın sportif direktörlük görevine getirildiği belirtildi.

Kaplan'ın bugün itibarıyla İlhan Cavcav Tesisleri'nde görevine başladığı ifade edildi.

Gençlerbirliği Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırmıştı.