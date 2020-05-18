Gençlerden işaret diliyle 'Gençliğe Hitabe'

18 Mayıs 2020 Pazartesi, 11:16

Bursa'da gençler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni bir yandan seslendirirken, bir yandan da işaret diline döktüler.

CHP Gemlik İlçe Başkanı Ümit Balta, sokağa çıkma yasağını nedeniyle herkesin evde kaldığı bugünlerde ülkenin tüm gençlerinin memleketin geleceğinde gerçek söz sahipleri olduğunu belirterek,"Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere 1927 yılında emanet ettiği hitabeyi, işaret dili bilmemelerine rağmen, Gemlik gençlik kolumuzun öncülüğünde, il-ilçe gençlik kolu başkanlıklarımız ve meclis üyelerimiz ile toplumun tüm kesimlerine hitap etmek maksadıyla seslendirerek böyle bir video hazırladık" dedi.