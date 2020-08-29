Genco Erkal, açık havada perde açtı

29 Ağustos 2020 Cumartesi, 06:00

Biletleri hızla tükenen, Nâzım Hikmet’in sürgün yıllarını ve vatan hasretini, Fazıl Say, Zülfü Livaneli, Cem Karaca, Tarık Öcal, Edip Akbayram, Tolga Çebi, Nadir Göktürk, Timur Selçuk gibi bestecilerin şarkıları eşliğinde anlatan Yaşamaya Dair adlı oyun, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Tiyatrocuların, pandemi sürecinde yaklaşık 5 aydır hiçbir seyirci yüzü görmeyen ve matem içinde olduğunu söyleyen Genco Erkal, KüçükÇiftlik Park’ın bahçesinin tiyatro için büyük kazanç olduğunu belirtti.