Genco Erkal, açık havada perde açtı
KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu, önceki akşam usta oyuncu Genco Erkal ile Tülay Günal’ı sahnesinde ağırladı.
Biletleri hızla tükenen, Nâzım Hikmet’in sürgün yıllarını ve vatan hasretini, Fazıl Say, Zülfü Livaneli, Cem Karaca, Tarık Öcal, Edip Akbayram, Tolga Çebi, Nadir Göktürk, Timur Selçuk gibi bestecilerin şarkıları eşliğinde anlatan Yaşamaya Dair adlı oyun, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.
Tiyatrocuların, pandemi sürecinde yaklaşık 5 aydır hiçbir seyirci yüzü görmeyen ve matem içinde olduğunu söyleyen Genco Erkal, KüçükÇiftlik Park’ın bahçesinin tiyatro için büyük kazanç olduğunu belirtti.
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