Genco Erkal, Can Yücel’i anlattı

05 Haziran 2020 Cuma, 12:40

Dostlar Tiyatrosu’nun YouTube kanalında her hafta bir oyununu dijital erişime açan Genco Erkal bu hafta Can Yücel şiirlerinden kurgulayarak sahnelediği “CAN” adlı oyunu izleyiciyle buluşturuyor.

Can Yücel’in vefat ettiği 1999 Ağustos’unda aklına ilk kez Can Yücel’in şiirlerinden bir oyun yapma fikrinin geldiğini söyleyen Genco Erkal tam da Marmara Depremi’nden bir kaç gün önce yitirdiğimizi ünlü şairle olan anılarını ve oyunu nasıl sahnelediğini de yine YouTube için kaydettiği bir videoda anlattı.

“CAN” bu akşamdan itibaren YouTube’da izlenebilir.



Genco Erkal’ın “CAN”ı anlattığı videoya ise aşağıdaki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.



https://www.youtube.com/watch?v=Qtj2cLIagu8



