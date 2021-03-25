Genco Erkal'dan Erdoğan'a çok sert 'lebaleb" tepkisi

25 Mart 2021 Perşembe, 12:38

Erdoğan’ın AKP Rize Kongresi’nde kullandığı “lebaleb” kelimesi üzerinden Erdoğan'a seslenen Erkal, "Sizi en kalbi duygularımla kınıyorum. Halkın sağlığıyla böylesine acımasızca alay eden lebalep kongrelerinizden gurur değil utanç duymalısınız." ifadeleriyle Twitter'dan tepkisini gösterdi.





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Sizi en kalbi duygularımla kınıyorum. Halkın sağlığıyla böylesine acımasızca alay eden lebalep kongrelerinizden gurur değil utanç duymalısınız. pic.twitter.com/UXpGVVjyPi — GENCO ERKAL (@DOSTLARTIYATRO) March 25, 2021

LEBALEB NE DEMEK?





‘Leb-a-leb’, Farsça kökenli tıklım tıklım ağzına değin dolu anlamında bir sözcük.



