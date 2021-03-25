Genco Erkal'dan Erdoğan'a çok sert 'lebaleb" tepkisi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AKP kongresinde yeniden genel başkan seçildi. Kongrenin yapıldığı salonda ve salon dışında yeterince tedbir alınmamasına Tiyatro sanatçısı Genco Erkal sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
25 Mart 2021 Perşembe, 12:38
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Erdoğan’ın AKP Rize Kongresi’nde kullandığı “lebaleb” kelimesi üzerinden Erdoğan'a seslenen Erkal, "Sizi en kalbi duygularımla kınıyorum. Halkın sağlığıyla böylesine acımasızca alay eden lebalep kongrelerinizden gurur değil utanç duymalısınız." ifadeleriyle Twitter'dan tepkisini gösterdi.


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LEBALEB NE DEMEK?


‘Leb-a-leb’, Farsça kökenli tıklım tıklım ağzına değin dolu anlamında bir sözcük.



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