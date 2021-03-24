A Haber canlı yayımladı: Lebaleb dolu AKP Kongresinde inanılmaz görüntü
Salgına rağmen Ankara’da bugün gerçekleştirilen AKP'nin 7. Olağan Kongresi'nde koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmeden, partililer otobüslerle salona taşındı. Lebaleb dolu kongre salonunda ekranlara yansıyan bir görüntü ise, vakaların 26 bini aştığı günlerde AKP’nin salgına bakış açısını böyle ortaya koydu. O anları A Haber canlı olarak yayımladı.
AKP 7. Olağan Kongresi, Türkiye'de son 24 saatte 26 bini aşkın vakanın kaydedildiği günün ardından, bugün Ankara Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongre için Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce partili, koronavirüs tedbirleri hiçe sayılarak otobüslerle başkent Ankara'ya taşındı. Partililerin araç içinde maske ve mesafe kurallarına dikkat etmeden yolculuk yapması büyük tepki çekti.
Kongre salonunda da benzer görüntüler kaydedildi. Koronavirüs vaka sayılarının endişe verici noktaya ulaştığı günlerde AKP kongresinde tedbirlerin hiçe sayılması, tepkiyle karşılandı. Lebaleb dolu kongre salonunda ekranlara yansıyan bir görüntü ise, AKP'nin Türkiye'de 30 bini aşkın can alan salgına karşı bakış açısını ortaya koydu.
Maskelerini çıkaran ve sosyal mesafe kurallarını ihlal eden partililerin görüntüleri, A Haber ekranlarından canlı verildi.
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