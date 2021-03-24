Muhalefetten AKP'nin lebaleb kongresine sert tepki: "AKP bir halk sorunudur"

24 Mart 2021 Çarşamba, 14:50

Halka bir yandan koronavirüs önlemleri kapsamında sosyal mesafeye uyma çağrıları yapılırken AKP'nin 7'inci Olağan Kongresi'nde önlemlerin hiçe sayıldığı görüldü. Muhalefet ise kongrelerde oluşan manzaraya sosyal medyadan tepki gösterdi.

CHP Milletvekili Kaan Salıcı, "Yolda maskesiz yürüyen bir iki garibana para cezası kesilir" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Bir iki güne Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'maske, mesafe' diye tweet atar, vakalarda yaşanan artış halkın sorumsuzluğuna bağlanır, yolda maskesiz yürüyen bir iki garibana para cezası kesilir..."

"DELEGELERİNİN TEST MASRAFI DA DEVLETİN CEBİNDEN ÇIKTI"

CHP'li Murat Emir ise 'tribünlerdeki kişilere Covid-19 testi uygulanmadığını' belirtti. Emir, 'vatandaş test için 250 TL öderken AKP delegelerinin test masrafı da devletin cebinden çıktı' dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ise sosyal medya paylaşımında 25 bin doz Pfizer/Biontech aşısının akıbetini sordu. Özdağ, "Vatandaşa kuralları uygularken ceberrut olan iktidarın kendi kalabaklarındaki bu rahatlık acaba yukarıda sorduğumuz Alman aşılarından mı kaynaklanıyor?" dedi. Özdağ ifadelerine, "Vatandaşa reva gördüğünüz bu çifte standart, kurduğunuz bu ucube CB sistemi anlayışınızdan mı kaynaklanıyor?Her şey partilileriniz için mi?Bugüne kadar vatandaşa kestiğiniz cezaları silmeyi düşünüyor musunuz.Yoksa kasa da para olmadığı için ceza kesmeyi sürdürecek misiniz?" şeklinde devam etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "AKP bir halk sorunudur" diyerek "Salgını kontrol edeceklerine,yayılmasına sebep oluyorlar" ifadesini kullandı. Ağbaba'nın paylaşımı şu şekilde:

"30 bin 316 kişi koronadan hayatını kaybetmiş. En az 100 bin esnaf kepenk kapatmış.Her gün 3 bin 400 kişi işsiz kalmış.Yüzlerce esnaf iş yapamadığı,işsiz iş bulamadığı için intihar etmiş.Salgını kontrol edeceklerine, yayılmasına sebep oluyorlar. AKP,bir halk sağlığı sorunudur."

İYİ Parti Milletvekili Aytun Çıray ise "Garibana ceza yazarken... Esnaf dükkânını kapatırken... İnsanlar Covid kapıp bunlar yüzünden ateşler içinde ölürken... Hiç mi vicdanınız sızlamıyor.Hiç mi?!" dedi.