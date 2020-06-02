Genco Erkal’dan Nâzım şiirleriyle anma

Çankaya Belediyesi ölüm yıldönümünde Nâzım Hikmet’i Genco Erkal’ın okuyacağı şiirlerle anacak.

cumhuriyet.com.tr
02 Haziran 2020 Salı, 13:50
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Genco Erkal’ın Nâzım Hikmet’in şiirlerini okuyacağı anma 3 Haziran günü saat 15.00’te başlayacak.

Yayın Çankaya Belediyesi YouTube kanalından izlenebilir.



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