Genel Müdür Osman Arslan'dan Halk Bankası'nın girdiği büyük kredilere yönelik açıklama
TBMM KİT Komisyonu’nda, Halk Bankası'nın neden büyük kredilere yoğunlaştığına dair sorulara Genel Müdür Osman Arslan yanıt verdi.
Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan, esnaf ve KOBİ’leri desteklemek için kurulan bankanın neden büyük kredilere yoğunlaştığı eleştirilerine yanıt verdi. 3. Havalimanı gibi projelere destek sağladıklarını belirten Arslan, “Diğer özel bankalara ve yabancı bankalara da ön ayak olmak için zaman zaman bu tür kredilere girdiğimiz doğrudur” dedi.
TBMM KİT Komisyonu’nda Halk Bankası’nın hesaplarının görüşmeleri sırasında Genel Müdür Arslan milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı. Milletvekilleri inşaat sektörünü desteklemek amacıyla Kolin, Cengiz İnşaat firmalarına kullandırılan krediler olup olmadığı, son iki yıl içerisinde KOBİ’lere verilen kredi oranı ve tutarının ne kadar olduğu sorularını yöneltti. Toplam krediler içerisinde esnaf ve KOBİ’lere verilen kredilerin payı azalıyor mu tespitleri olabileceğine işaret eden Arslan, “Toplam ticari krediler içerisinde Halk Bankamızın esnaf ve KOBİ’lere vermiş olduğu kredi payı yüzde 50’dir” dedi.
“Büyük firmalara, büyük işletmelere kredi verdiğimiz de doğrudur” görüşünü dile getiren Arslan, bunu yaparken dikkat ettikleri bazı faktörler olduğunu söyledi. Arslan, şöyle devam etti: “Örneğin, bir proje finansmanında, mesela 3. Havalimanı gibi ya da önemli bir çevre yolunun inşasında bu krediler, önemli bankaların bir araya gelip konsorsiyum şeklinde verdiği kredilerdir. Kamu bankalarının yer alması, özel bankaların, hatta yurtdışındaki bazı bankaların da bu finansmana katılımını destekleyen ve cesaret veren bir unsurdur. Biz burada da kamu bankaları olarak otururuz, bu projelerin ülke ekonomisine menfaatı tartışılır ve diğer özel bankalara ve yabancı bankalara da ön ayak olmak için zaman zaman bu tür kredilere girdiğimiz doğrudur.”
Arslan, büyük firmaların tedarikçilerinin önemli ölçüde KOBİ’ler olduğunu, büyük firmaya finansman sağladıkları zaman o firmayla iş yapan yüzlerce, hatta binlerce KOBİ’nin de “tahsilat sistemleri” içerisine girdiğini söyledi. Arslan, “Yani KOBİ’lere de bu büyük firmalara verilen kredilerin desteği olmaktadır dolaylı olarak” dedi.
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