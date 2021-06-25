Genel Sağlık-İş: Sağlık hizmeti “yabancı” insafına bırakılamaz!

25 Haziran 2021 Cuma, 16:38

Rönesans İşletme Hizmetleri şirketi; Adana, Bursa, Elazığ, Yozgat ve İstanbul Başakşehir şehir hastanelerinin işletmesini Danimarkalı ISS şirketine sattı.

Genel Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Genel Sağlık-İş), satışa yazılı açıklama yaparak tepki gösterdi.

"SAĞLIĞIN PİYASALAŞTIRILMASI KABUL EDİLEMEZ"

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız’ın imzasıyla yayımlanan açıklamada, "Yıllardır yandaş şirketler, şehir hastaneleri üzerinden cebini doldurmuş, şimdi de yabancıya satarak karına kar eklemekte. Bedelini halkımız, dövize endeksli kira giderleri, hasta garantileri ve özel sektörün insafına bırakılmış hizmet bedelleri ile ödemektedir” denildi.

“Şehir hastanelerinin sözleşmeleri ivedilikle feshedilmesi, Sayıştay tarafından tespit edilen kamu zararlarının tahsil edilmesi ve şehir hastanelerinin kamu yararı da gözetilerek kamulaştırılması” istenen açıklamada şöyle denildi:

“Satışın ardından şehir hastanelerinde hangi birimler Danimarkalı şirket tarafından yönetilecektir? Sağlık Bakanlığı bu devir işleminin neresindedir? Yıllardır şehir hastanelerinin 'rant' aracı olduğunu söylediğimizde, sesimize kulak tıkayanlar, şehir hastanelerinin bir halk sağlığı sorunu olduğunun farkına daha ne zaman varacaktır? Üstelik halkın parasını, ülkemizin gelecek 25 yılı ipotek altına alan şehir hastaneleri, şimdi de ulusal özelliğinden tamamen koparılmaktadır. Sağlık hizmetlerinin ne denli stratejik önem taşıdığı pandemi döneminde bir kez daha anlaşılmıştır. Yerli aşı üretemeyişimizin, dışardan aşı bekleyişimizin bedeli insan yaşamı olmuştur. Sağlık hizmetleri; bırakın yabancı şirketlere bırakmayı özel sektörün insafına bırakılamayacak kadar yaşamsaldır. Sağlığın piyasalaştırılması, hastanın müşteriye dönüştürülmesi ve bunun yabancı şirketler üzerinden yapılması kabul edilemez.”