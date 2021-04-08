Aşı bedelleri ve şehir hastanelerine giden kira parası artık tabloda gösterilmiyor

08 Nisan 2021 Perşembe, 04:00

Hekimler Ergün Demir ve Güray Kılıç “5 Nisan tarihinde yayımlanan mart dönemine ait mali tabloda bütçe gider türü ayrıntıları ve hangi kaleme ne kadar harcama yapıldığı bilgisi ortadan kaldırılmıştır. Tabloda kaldırılan bütçe gider türünde iki önemli kalem dikkat çekmektedir: Sağlık Bakanlığı tarafından 2020 yılında aşı/ilaç şirketlerine aşılama hizmetleri için öden miktar ile müteahhitlik şirketlerine şehir hastaneleri kira ve hizmet bedelleri için ödenen miktar” dediler.

2020 aralık ayı tablosunda aşılama hizmetleri için 1.816.112.284,63 TL harcandığı görülüyor.

Şehir hastanelerinde kiracı olan Sağlık Bakanlığı, müteahhitlik şirketlerine 2018’de 2,2 milyar TL, 2019’da 5 milyar TL, 2020’de 8.7 milyar TL kira ve hizmet bedelleri olarak ödedi. 2021 için de kira ve hizmet bedellerinin karşılığı olarak bakanlık bütçesinde 16.4 milyar TL ödenek ayrıldı.

ŞEFFAF OLMALI

Dr. Demir ve Dr. Kılıç, özetle şöyle devam etti: “Önce kargo uçaklarıyla aşı gelişleri canlı yayımlandı, daha sonra ise gelen aşı miktarının açıklanmayacağı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından ilan edildi, şimdi ise bakanlık bütçe tablolarında aşıya ödenen miktar kaldırıldı. Gelen aşı miktarı ve ödenen ücret ile yine şehir hastanelerinin kira ve hizmet bedelleri için 25 yıl boyunca enflasyon ve döviz kuruna bağlı olarak müteahhitlik şirketlerine ödenecek miktar artık kamuoyu tarafından bilinmeyecek. Salgında aşı politikası açık ve şeffaf olarak yürütülmelidir. Aşı bedelini siyasiler cebinden ödememektedir. Ücretler vatandaşlardan alınan vergilerden oluşan genel bütçeden karşılanmaktadır. Onun içindir ki her bir doz aşının maliyeti topluma açıklanmalıdır. Vatandaşlar can derdine düşmüş iken AKP iktidarı salgını ranta dönüştürme çabasında. Sayın Koca vatandaştan neyi saklamaya çalışıyorsunuz?”