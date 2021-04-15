Genel Sekreter Gökçe’den 'dolandırıcılık' uyarısı

15 Nisan 2021 Perşembe, 13:34

İzmir Büyükşehir Belediyesi, başlattığı 400 bin kişilik iftar dayanışmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, yurttaşları dolandırıcılara karşı uyardı. Genel Sekreteri Buğra Gökçe, adını kullanarak vatandaşlardan yardım isteyenlere itibar edilememsini istredi.

Gökçe sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Lütfen dolandırıcılara karşı dikkatli olunuz. Dayanışmanın en güzel olduğu Ramazan Ayında bizlerin adını kullanarak sizlerden para veya yardım talebinde bulunan kötü niyetli şahıslara lütfen itibar etmeyiniz. Böyle bir durumla karşılaşırsanız emniyet birimlerine haber vermeniz ricasıyla...” ifadelerini kullandı.

DAYANIŞMA DİJİTAL ORTAMDA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ramazan dayanışlması için yurttaşlardan doğrudan bağış almıyor. İftar yemeği paketi ve gıda kolisi satın almak isteyenler Bizİzmir web sitesinin ya da Bizİzmir mobil uygulamasının ana sayfasındaki “Dayanışma Noktası” sekmesine tıklayarak Halkın Bakkalı’nın ilgili sayfasına gidebiliyor.



Yurttaşlar burada farklı fiyat seçenekleriyle sunulan üç farklı iftar yemeği paketi ile gıda kolisinin detaylarını görebiliyor. 25 liralık “İftar Yemeği”, 150 liralık “6 Adet Sizden Bir Adet Bizden” paketi, 600 liralık “Aylık İftar Yemeği” paketi ile 100 liralık “Gıda Kolisi” seçeneklerinin altında ödeme yöntemleri de sunuluyor. Paketlerin altında ödeme seçenekleri de bulunuyor.



Ödeme yöntemini belirleyen yurttaşlar, işlemleri tamamladıktan sonra iftar yemeği paketlerinden ve gıda kolisinden istediği sayıda satın alabiliyor. İftar paketlerinde ezogelin çorbası, sebzeli köfte, pirinç pilavı, kalburabastı, iki adet roll ekmek ve 200 ml ayran yer alıyor. Gıda kolisinde ise 1 litre ayçiçek yağı, bir kg pirinç, iki adet yarım kg makarna, birer kg çay, şeker, un, nohut ve bulgur, yarım kg siyah zeytin, iki adet 65 gram hazır çorba, 750 gram tuz bulunuyor.