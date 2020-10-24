Mustafa Necati'nin adını bu merkez yaşatacak
İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, Cumhuriyet’in simge ismi Mustafa Necati’nin adını yaşatacak olan kültür merkezini ziyaret etti. Çalışmalar hakkında bilgi alan Gökçe, merkezin tamamlanınca bölgeye nefes aldıracak bir alan olacağını kaydetti.
İzmir’in Karabağlar ilçesi Yeşilyurt semtinde yeni bir kültür merkezi inşa eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, merkezde Cumhuriyet’in simge isimleri arasında yer alan Mustafa Necati’nin ismini yaşatacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, yapımı süren Mustafa Necati Kültür Merkezi'ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaretinin ardından açıklama yapan Gökçe, "Karabağlar Yeşilyurt’ta “Mustafa Necati” adını vereceğimiz Kültür Merkezi ve Otopark inşaatımız sürüyor. Nikah salonu, kadınlara yönelik spor salonu, atölyeler ve meydan-çevre düzenlemesiyle bölgeye nefes aldıracak bir yaşam alanı yolda." ifadelerini kullandı.
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