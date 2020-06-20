Genelkurmay İstihbarat Başkanı emir subayı FETÖ'den gözaltında

20 Haziran 2020 Cumartesi, 15:53

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen "ankesör soruşturmaları" ve itirafçı beyanları kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen astsubay kıdemli başçavuş M.K, Ankara'da yakalandı.

Aynı zamanda hakkında çok sayıda kişinin ifadesi bulunduğu belirtilen M.K. sorgulanmak üzere Malatya’ya getirildi. Zanlının emniyetteki işlemlerinin adından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

M.K'nin Genelkurmay İstihbarat Başkanı Tümgeneral Ali Serin'in emir astsubaylığını yaptığı bildirildi. Türkiye’nin NATO’ya bağlı olmayan tek ordusu Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri’nin emir subayı Binbaşı Fevzi Öztürk de 31 Mayıs’ta İzmir’deki FETÖ soruşturmasında tutuklanmıştı.