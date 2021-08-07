Genoa ve Nottingham Forest, Antalyaspor'dan Mert Yılmaz'ın peşinde
Fraport TAV Antalyaspor'un genç yeteneği Mert Yılmaz, İtalyan ve İngiliz kulüplerinin radarında.
Süper Lig ekibi Fraport TAV Antalyaspor’un genç sağ beki Mert Yılmaz'a, İtalya Serie A'dan Genoa ve İngiltere Championship'ten Nottingham Forest'in ilgisi olduğu öğrenildi.
Antalyaspor’un Bayern Münih’ten transfer ettiği 22 yaşındaki sağ beki, geçen sezon Beşiktaş ile Fenerbahçe de gündemine almıştı. Yeni sezon öncesi ise İtalyan ekibi Genoa'nın ve İngiliz takımı Nottingham Forest'in, futbolcuyu renklerine bağlamak için nabız yokladığı ifade edildi.
Süper Lig’den Çaykur Rizespor’un da gündemine gelen Mert Yılmaz'ın Akdeniz temsilcisiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Mert Yılmaz, geçen sezon kırmızı beyazlı takımla 14 maça çıktı.
Video Haberler
- Et yiyen dev çekirge görenleri hayretler içinde bıraktı
- Aynı köyde 2 gün sonra yeniden orman yangını
- Boz ayıya araç çarptı
- Muavin fark etti! Bagajda ölü bulundu
- Sıcakta yatarken bulundu, polis ne yaptıysa uyandıramadı
- Bakan Pakdemirli'ye protesto anı kamerada
- Metroya maskesiz bindi, Özel harekâtçıyım dedi
- Van'da kaydedildi: Yerden gökyüzüne kadar uzanıyor
- Araç devrildi; genç sürücü ölümden döndü
- Esnaf kavgasında sopa ve tabureler havada uçuştu
En Çok Okunan Haberler
- Yeni Milli Eğitim Bakanı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması
- RTÜK Başkanı'ndan Halk TV açıklaması
- Afgan göçmenler arasında neden kadın ve çocuk yok?
- Orman aynı akşam kül oldu
- Bakan Pakdemirli'ye protesto anı kamerada
- Mehmet Ağar ile fotoğrafı ortaya çıktı
- Metroya maskesiz bindi, Özel harekâtçıyım dedi
- Sırada, tartışmalı üç bakan var
- Yargıtay açıkladı! İşte en çok artan ve azalan partiler
- İlk ifadesi ortaya çıktı