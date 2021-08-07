Genoa ve Nottingham Forest, Antalyaspor'dan Mert Yılmaz'ın peşinde

07 Ağustos 2021 Cumartesi, 10:59

Süper Lig ekibi Fraport TAV Antalyaspor’un genç sağ beki Mert Yılmaz'a, İtalya Serie A'dan Genoa ve İngiltere Championship'ten Nottingham Forest'in ilgisi olduğu öğrenildi.

Antalyaspor’un Bayern Münih’ten transfer ettiği 22 yaşındaki sağ beki, geçen sezon Beşiktaş ile Fenerbahçe de gündemine almıştı. Yeni sezon öncesi ise İtalyan ekibi Genoa'nın ve İngiliz takımı Nottingham Forest'in, futbolcuyu renklerine bağlamak için nabız yokladığı ifade edildi.

Süper Lig’den Çaykur Rizespor’un da gündemine gelen Mert Yılmaz'ın Akdeniz temsilcisiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Mert Yılmaz, geçen sezon kırmızı beyazlı takımla 14 maça çıktı.